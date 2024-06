Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 232,50 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 232,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 232,70 EUR. Bei 232,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 1.693 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 26,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,33 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester