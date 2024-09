Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Hannover Rück

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 252,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 252,90 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 252,70 EUR. Bei 255,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.003 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,20 EUR erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,57 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

