Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Das Papier von Hannover Rück konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 155,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 155,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 153,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.944 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 181,70 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 14,56 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Abschläge von 18,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 173,95 EUR.

Am 04.08.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.008,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.655,30 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 12,29 EUR je Aktie aus.

