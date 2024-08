Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Hannover Rück

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 215,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 215,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 217,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 215,00 EUR nach. Bei 215,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 31.415 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 19,02 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.08.2023 Kursverluste bis auf 192,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 12,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,13 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen