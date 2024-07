Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 238,30 EUR.

Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 238,30 EUR. Bei 239,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 238,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.126 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2023 (186,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,70 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,94 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 249,75 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

