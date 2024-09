Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Hannover Rück im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 253,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 253,30 EUR nach oben. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 253,30 EUR zu. Mit einem Wert von 252,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 614 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 261,20 EUR erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 3,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

