Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer

Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 136,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 136,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.700 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,15 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 176,00 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.333,43 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7.803,19 EUR eingefahren.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,96 EUR je Hannover Rück-Aktie.

