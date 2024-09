Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 254,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 254,40 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 254,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 35.904 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. 2,67 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,86 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,57 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 265,00 EUR angegeben.

Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

