Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gesucht

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 151,40 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 151,90 EUR zu. Bei 150,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.360 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 181,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). 16,68 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 15,26 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,78 EUR.

Am 04.08.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,02 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 8.008,90 EUR gegenüber 6.655,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück