Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Donnerstagnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 241,20 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 241,20 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 241,50 EUR. Bei 238,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.982 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 6,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,05 EUR am 23.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach unten.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,29 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 260,57 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,94 EUR je Hannover Rück-Aktie.

