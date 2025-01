Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 248,60 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 248,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 248,90 EUR. Bei 247,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.646 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 265,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 6,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 208,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 19,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,86 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,17 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge