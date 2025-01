Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag gefragt

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 248,10 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 248,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.545 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 6,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,80 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,65 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,57 EUR.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 24,17 EUR je Aktie aus.

