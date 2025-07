Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag freundlich

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 263,80 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 263,80 EUR. Bei 264,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 261,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.402 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,81 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,62 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,05 EUR je Hannover Rück-Aktie.

