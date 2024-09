Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit KursVerlusten

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 253,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 253,90 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.335 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,71 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,57 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,00 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

