Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 263,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 263,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 262,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 263,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 991 Hannover Rück-Aktien.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,95 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2023). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 34,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,63 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 266,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2024. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,18 EUR je Aktie.

