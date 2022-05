Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Mittag Boden gut

Um 20.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 143,95 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,30 EUR. Bei 144,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 64.539 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 134,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,91 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,62 EUR.

Hannover Rück gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 9.333,43 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,69 EUR fest.

