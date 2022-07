Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 141,25 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 141,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 141,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.447 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 04.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 2,54 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9.333,43 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.803,19 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Hannover Rück am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

