Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 255,90 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 255,90 EUR. Bei 255,90 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.156 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 09.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 19,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

