Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 259,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 259,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 258,70 EUR. Bei 261,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8.595 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 24,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,69 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,86 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.11.2024. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

