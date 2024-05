Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 226,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 226,90 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 226,90 EUR ein. Bei 228,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 45.604 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 11,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Abschläge von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,96 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,39 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

