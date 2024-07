Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag kaum bewegt

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 228,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 228,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 229,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 226,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,70 EUR. Bisher wurden heute 15.457 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,70 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,13 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

