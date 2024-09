Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 252,70 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 252,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 253,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.400 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 28,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,57 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 10 Jahren eingebracht