Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag im Minus

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 251,90 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 251,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,80 EUR nach. Mit einem Wert von 254,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.324 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,69 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 28,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 265,00 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2024 wird am 11.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

