Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 151,55 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 152,30 EUR. Bei 152,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.383 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 181,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 16,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 134,65 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,83 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 10.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.470,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.142,70 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Hannover Rück am 04.05.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Erste Schätzungen: Hannover Rück legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Dividenden der DAX-Konzerne: Diese DAX-Aktien könnten sich für Dividenden-Fans lohnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück