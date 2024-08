Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 256,40 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 256,40 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,70 EUR. Bei 258,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.689 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 259,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2023 Kursverluste bis auf 193,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 24,38 Prozent Luft nach unten.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,62 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 265,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

