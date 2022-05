Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 30.05.2022 12:22:00 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 143,80 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,70 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 142,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 38.563 Stück.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 181,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 134,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,80 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,62 EUR.

Hannover Rück gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,54 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 9.333,43 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,75 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Hannover Rück