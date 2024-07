Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 230,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 230,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 231,70 EUR. Bei 230,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 231,70 EUR. Bisher wurden heute 3.054 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 11,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2023 Kursverluste bis auf 188,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,13 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,00 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor