Harleysville Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harleysville Financial ließ sich am 17.04.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harleysville Financial die Bilanz zum am 31.03.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

