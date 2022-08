Healthcare Trust of America A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Healthcare Trust of America A hat am 09.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 140,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 25,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Healthcare Trust of America A 188,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

