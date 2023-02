Günstige Gelegenheit nutzen!

Es zeigt sich allerdings, dass die Dynamik beim DAX allmählich nachlässt. Die abklingende Quartalszahlensaison sorgt dafür, dass sich die Marktteilnehmer wieder verstärkt auf volkswirtschaftliche Daten konzentrieren. Und da bleibt es weiter spannend!

Zu viel Optimismus eingepreist?

Seit dem Jahreswechsel haben die Marktteilnehmer mehr oder weniger ein baldiges Ende der steigenden Zinsen eingepreist. Sollte die Inflation aller¬dings nicht rasch weiter sinken, dürften die Notenbanken bei den Zinsanhebungen weiter nachlegen. In Europa hat EZB-Chefin Christine Lagarde zuletzt eine weitere Zinserhöhung von abermals 50 Basispunkten für März in Aussicht gestellt. In den USA hat die FED bereits deutlich Tempo bei den Zinsschritten reduziert. Hier rechnet man noch mit einem weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte. Sollte die Inflation allerdings in den kommenden Wochen nicht deutlich auf diese Maßnahmen reagieren, dürften die Notenbanken die Zügel weiter strammziehen. Diesbezüglich sind die Konjunkturdaten interessant. Zuletzt verlief die wirtschaftliche Entwicklung sehr stabil, womit es auch den Notenbanken leichter fällt, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Insgesamt wirken sich steigende Zinsen allerdings nicht förderlich auf den Aktienmarkt aus. Dieser hat sich bei gemischten Quartalszahlen bislang erstaunlich stabil gezeigt. Nach der bisherigen Performance seit Jahresbeginn sollte eine korrigierende Bewegung nach wie vor nicht überraschen!

Gegen den Trend?

Sollte es in Kürze tatsächlich zu einem Rücksetzer am Aktienmarkt kommen, stellt sich die Frage: Einsteigen oder Aussteigen? Insgesamt sind die Notierungen zwar etwas heißgelaufen, der Trend nach oben ist allerdings weiterhin intakt. Entsprechend würde sich eine Korrektur, die durchaus einen Umfang um zehn Prozent haben könnte, zum Einstieg mittelfristiger Investments anbieten. Eine solche Bewegung hätte gleich mehrere Vorteile! Zum einen bietet sich noch einmal ein günstigeres Niveau zum Einstieg an, zum anderen lässt sich eine Position auch besser absichern. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn der aktuelle Optimismus dann nach unten dreht. Hinsichtlich eines weiteren Anstiegs wäre aber auch dies ein positives Zeichen!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.