Wichtiger als die US-Wahl?

Bleibt die Frage, in welche peinlichen Höhen der bisherige Amtsinhaber Donald Trump das Schauspiel mit juristischem Störfeuer noch treiben möchte, bis er seine Niederlage akzeptieren wird. Mehr und mehr wird Biden auch international als der neue "gewählte" Präsident der USA akzeptiert, so dass man den Blick darauf werfen sollte, welche Weichen er für die Zukunft stellen wird.

Der Paukenschlag zum Wochenauftakt!

Die Aktienmärkte profitierten zum Wochenstart von einer Nachricht um einen Fortschritt bei einem Impfstoff gegen das COVID-19-Virus. Innerhalb weniger Minuten schoss der DAX geradezu explosionsartig um rund 500 Punkte nach oben und verdeutlicht damit den Schwerpunkt, auf den die Anleger aktuell ganz besonders achten. Gibt es positive Nachrichten, die auf ein mögliches Ende der Verbreitung des "Corona-Virus" hindeuten, wird der Markt dies mit entsprechenden Freudensprüngen quittieren. Schließlich legt die Pandemie mit den damit verbundenen Lockdowns und Einschränkungen viele Länder lahm. Mit einem erfolgreichen Gegenmittel könnten die konjunkturellen Dellen bald mehr als ausgeglichen werden, so die Hoffnung der Anleger. Es gilt daher nach wie vor, dieses Thema im Blickfeld zu behalten. Sofern das bislang eher "mutationsmüde" Virus seine Gene nicht verändert, könnte ein Gegenmittel eine Trendwende einläuten. Für den Aktienmarkt würde dies einen weiteren Antrieb nach oben darstellen.

Die "Biden-Strategie"

Sicherlich wird der kommende US-Präsident Joe Biden nicht alles verwirklichen können, was er im Wahlkampf verkündet hatte. Da die Republikaner voraussichtlich den Senat dominieren werden, werden einige Ankündigungen auch weiterhin Wünsche bleiben, die nicht erfüllt werden. Anders dürfte es bei der Kehrtwende in der Klimapolitik aussehen. Hier hat Biden bereits versprochen, dass man dem "Pariser Klimaabkommen" wieder beitreten möchte, das Trump während seiner Amtszeit verlassen hatte. Davon könnten dann auch Werte profitieren, die mit alternativen Energien in Verbindung gebracht werden. Sicherlich kann es nicht schaden, hier den einen oder anderen Einzelwert auf die Beobachtungsliste zu setzen.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.