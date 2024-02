Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, die Anlagen mit einem Gesamtwert von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen ihre Investitionen quartalsweise an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) melden. Das gilt auch für Elliott Investment Management, den Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer.

Im Folgenden sind die zehn größten Aktienpositionen aufgelistet, die der Hedgefonds im vierten Quartal 2023 in seinem Depot hielt, sortiert nach Prozentanteil. Das Ranking beinhaltet nur Aktieninvestments, andere Investitionen sowie Puts und Calls von Elliott Investment Management werden nicht berücksichtigt. Veröffentlicht wurden die Positionen am 14. Februar 2024, Stand der Daten ist der 31. Dezember 2023.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour