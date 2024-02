Platz 10: Illumina

Seine Beteiligung an Illumina, die Icahn seit dem ersten Quartal 2023 in seinem Portfolio hat, beließ der Starinvestor im vergangenen Jahresviertel unangetastet. Die 430.000 Aktien des Herstellers von Geräten für die Gentechnik waren zum Stichtag am 31. Dezember rund 59,87 Millionen US-Dollar wert. Sie schafften es auf einen Anteil von 0,55 Prozent am Gesamtdepot und damit in die Top Ten der größten Beteiligungen Icahns.

Quelle: sec.gov, Bild: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com