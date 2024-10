Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Mittag zu

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 97,94 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 97,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 98,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.112 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 50,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,22 EUR je Aktie aus.

