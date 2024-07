Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 95,52 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 95,52 EUR nach. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.114 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 114,00 EUR angegeben.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,57 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

