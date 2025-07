Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 203,10 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 203,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 200,70 EUR. Bei 203,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 148.236 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 207,70 EUR erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 2,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 137,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

