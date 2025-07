Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 197,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 197,35 EUR. Bei 196,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.262 Stück gehandelt.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 5,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 186,96 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,67 EUR je Aktie aus.

