Aktien Schweiz hinken europäischen Börsen hinterher

DOW JONES--Im Gegensatz zu den europäischen Börsen hat es für den schweizerischen Aktienmarkt nur zu einer etwas festeren Tendenz gereicht. Die Europäische Union strebt noch in diesem Monat, möglicherweise sogar schon in den nächsten Tagen, ein Handelsabkommen mit den USA an, sagte ein Sprecher. Wie es um die Schweiz bestellt ist, blieb dagegen unklar. US-Präsident Donald Trump kündigte derweil 200 Prozent Zoll auf Pharmaprodukte und 50 Prozent auf Kupferimporte an. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.007 Punkte. Unter den 21 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,75 (zuvor: 21,25) Millionen Aktien.Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim ihr Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespaltet hat.

Pharmatitel standen im Blick mit den Zolldrohungen durch Trump. Umgesetzt werden sollen die Zölle aber erst in eineinhalb Jahren. Bis dahin sollen die Konzerne Zeit haben, ihre Lieferketten zu verändern. "In eineinhalb Jahren schwappt noch viel Wasser über den Atlantik", beruhigte ein Marktteilnehmer die Anleger. Während Roche um 0,9 Prozent zulegten, sanken Novartis um 0,2 Prozent.

Versicherer dürften laut einem Bericht des Swiss Re Institute aufgrund des aktuell instabilen politischen Umfelds und des Wettbewerbsdrucks weltweit ein verlangsamtes Prämienwachstum verzeichnen. Doch die lokalen Branchenwerte zeigten sich ziemlich unbeeindruckt: Zurich Insurance stiegen um 1,2 Prozent, Swiss Life um 0,8 Prozent und Swiss Re um 0,2 Prozent.

Nach einer positiven Analystenstudie kletterten UBS um 1,5 Prozent. Die Analysten dieses Hauses hatten sich zu Holcim positiv geäußert, der Kurs stieg um 1,8 Prozent. Partners Group (+0,1%) expandiert in den USA und eröffnet eine Niederlassung in Miami.

