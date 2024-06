Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag mit Kursplus

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 97,08 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 97,08 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,44 EUR. Bei 96,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 143.787 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 32,80 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,47 EUR im Jahr 2024 aus.

