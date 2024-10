Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 96,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 96,86 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 96,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,88 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.900 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,65 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

