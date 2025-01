Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 124,80 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 124,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 124,85 EUR. Bei 122,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.361 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,10 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 1,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2024 (81,52 EUR). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 53,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,54 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

