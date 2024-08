Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 88,20 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 88,20 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 88,48 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,68 EUR nach. Mit einem Wert von 87,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 61.943 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,28 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

