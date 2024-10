Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 98,24 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 98,24 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,02 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,50 EUR. Zuletzt wechselten 16.652 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,20 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

