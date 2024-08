Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Heidelberg Materials

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 89,00 EUR nach.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 89,00 EUR. Bei 89,00 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 89,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 2.667 Stück.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 16,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

