Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 92,58 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 92,58 EUR abwärts. Bei 92,48 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 4.352 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. 11,90 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 29,53 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 116,88 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

