Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 163,65 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 163,65 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 163,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.038 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 47,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 169,17 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,97 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

