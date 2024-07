Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 102,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 102,00 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 101,70 EUR. Bei 101,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 11.518 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 56,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

