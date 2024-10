Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 98,88 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 98,88 EUR. Bei 98,94 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 96,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 57.144 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 51,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,59 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,09 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone