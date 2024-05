Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,44 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 97,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 96,90 EUR. Mit einem Wert von 97,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 125.273 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. 6,32 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,39 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

