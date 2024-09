Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Montagvormittag Boden gut

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 98,96 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 98,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 99,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.896 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,69 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 34,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 116,88 EUR angegeben.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

